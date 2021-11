SURANO – Scontro tra due auto intorno alle 2 della notte sulla strada statale 275, Maglie-Leuca, all’altezza di Surano. Un tratto di strada spesso interessato da drammatici incidenti stradali e oggetto di attenzione della politica.

Nell’impatto una Citroen C3 di colore bianco è andata completamente distrutta. Si è temuto il peggio in un primo momento, i sanitari del 118 giusti sul posto hanno condotto due persone in ospedale con codice giallo.

Fortunatamente nulla di preoccupante per le persone coinvolte.

Per accertare la dinamica dei fatti sono intervenuti i carabinieri. La protezione civile di Spongano ha contribuito a regolare il traffico.