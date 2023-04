Non vede arrivare l’ambulanza e si scontra. L’incidente è avvenuto lungo la ss 275, Maglie-Leuca, all’incrocio semaforico di Surano, dove una macchina avrebbe impegnato l’incrocio con semaforo verde, non accorgendosi però di come da sud stesse arrivando un’ambulanza a sirene spiegate. Il mezzo di soccorso si stava dirigendo dall’ospedale Panico di Tricase al Vito Fazzi di Lecce. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, solo una componente dell’equipe sanitaria ha riportato una contusione.

