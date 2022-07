BRINDISI- “Lo sblocco della cessione del credito è fondamentale per salvare il futuro di decine di imprese italiane.” È quanto afferma l’onorevole Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle), dopo l’emendamento al decreto Aiuti approvato nelle commissioni Bilancio e finanze, finalizzato a sbloccare i crediti “incagliati” nei cassetti fiscali delle imprese.

“Ancora una volta l’impegno del M5S ha come unico interesse quello dei cittadini. Grazie a questo primo provvedimento – spiega la parlamentare pugliese – banche e società appartenenti a gruppi bancari possono cedere sempre il credito a soggetti loro correntisti non rientranti nella definizione di consumatori o utenti, aprendo così alla possibilità di circolazione, ad esempio, nei confronti delle imprese.

Durante i lavori in commissione abbiamo fatto in modo che la nuova norma possa valere per tutti i crediti, anche per quelli maturati antecedentemente al decreto in conversione. E non è certo quest’ultimo un aspetto secondario, anzi permetterà di ampliare la platea di chi potrà beneficiare di questa agevolazione.”

Valutazioni anche su quanto potrà accadere nei prossimi giorni. “Occorre focalizzare l’attenzione anche sul tema della responsabilità correlata ai crediti ceduti individuando – come proposto dal M5S – un meccanismo per cui la responsabilità per eventuali irregolarità correlate al credito non cada sul cessionario. Vogliamo, così, -conclude l’onorevole Valentina Palmisano – garantire un sistema che possa salvaguardare tutti con la riattivazione della cessione del credito, a tutela di imprese e cittadini.”