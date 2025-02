Superbonus 110%, Codici prosegue l’azione legale per i danni ai cittadini

L’associazione Codici prosegue la sua battaglia legale in difesa dei cittadini che hanno subito danni a causa del Superbonus 110%. La misura, introdotta per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e rilanciare l’economia, si è rivelata per molti un vero e proprio boomerang, lasciando migliaia di famiglie con lavori incompleti, cantieri abbandonati e spese impreviste.

Le segnalazioni raccolte dall’associazione evidenziano una situazione critica: numerosi proprietari si trovano con interventi edilizi interrotti a metà o mai avviati nonostante i contratti firmati, mentre altri hanno dovuto affrontare costi aggiuntivi per completare i lavori. In alcuni casi, gli interventi portati a termine non hanno neppure garantito il miglioramento della classe energetica, rendendo inutile l’investimento sostenuto.

“Quello che doveva essere un aiuto si è trasformato in un incubo per molte famiglie” denuncia Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici. “Abbiamo raccolto testimonianze di persone che vivono da mesi in abitazioni inagibili perché i lavori sono stati sospesi all’improvviso. Alcuni si sono dovuti indebitare per completare gli interventi lasciati a metà dalle imprese, mentre altri hanno scoperto che il miglioramento energetico promesso non è mai arrivato. La nostra azione legale punta a ottenere un risarcimento per i cittadini colpiti e a sbloccare situazioni di stallo ormai inaccettabili.”

Codici invita chiunque abbia subito danni o disagi legati al Superbonus 110% a richiedere assistenza. È possibile contattare l’associazione telefonicamente al numero 065571996, via WhatsApp al 3757793480 o scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.

