Super Monopoli a Cerignola: i biancoverdi vincono 1-3

CERIGNOLA – Il Monopoli espugna il “Monterisi” di Cerignola, vincendo 3-1 il derby contro i gialloblù. Starita e Manzari confezionano una vittoria d’oro. Male un Cerignola ridisegnato dal suo tecnico. In cronaca. Subito minacciosi i padroni di casa, al 2’ Coccia cerca Malcore che conclude, bravo a bloccare Vettorel. 5’, buon fraseggio dell’Audace, Righetti prova la botta dalla distanza, Vettorel risponde ancora presente. Padroni di casa sempre aggressivi, al 14’ Ruggiero va in porta di potenza, si allunga l’estremo difensore ospite. Un minuto dopo però si accende Starita, che raccoglie un traversone dalla destra ed in sforbiciata colpisce in pieno il palo. È solo l’inizio, al 24’ Coccia commette fallo su Giannotti, ci sono gli estremi del calcio di rigore. Dal dischetto Starita è freddissimo, Monopoli in vantaggio. 39’, arriva il raddoppio: Manzari brucia Blondett, crossa e Starita, anticipando Ligi, trafigge Saracco firmando la sua doppietta personale. Uomini di Pancaro a riposo col doppio vantaggio. La ripresa. I padroni di casa partono con un altro piglio ma rischiano. Al 56’ Ligi e Capomaggio non si intendono, Starita ne approfitta ma Saracco respinge. 61’, il Cerignola la riapre: cross deviato di Achik, D’Andrea la spizza e D’Ausilio insacca. Ora è tutto in discussione. 64’, Tascone tiene in campo la sfera, arriva Achik che viene atterrato da Hamlili, secondo rigore della serata. Malcore dagli undici metri viene ipnotizzato da Vettorel, errore che costerà carissimo agli ofantini. Al 69’ il Monopoli infatti chiude i giochi: Coccia perde palla, transizione di Starita che serve Manzari, è 1-3 al “Monterisi”. I gialloblù escono dalla partita, il Monopoli può dilagare: all’86’ Viteritti riceve palla e davanti a Saracco calcia centrale; un minuto dopo Corti penetra, serve Bussaglia che conclude a botta sicura, Saracco sventa con una gran parata. Al 90’ Capomaggio perde l’equilibrio, Fella ne approfitta ma pecca di altruismo. I biancoverdi, in formissima, conquistano il secondo successo consecutivo, l’Audace incassa un’altra pesante sconfitta: ora sarà necessario ritrovare le certezze perdute.

Foto Audace Cerignola.

