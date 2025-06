Super Casarano, è fatta per Vincenzo Millico

La firma è ormai ad un passo. Vincenzo Millico giocherà nel Casarano nella prossima stagione. Il club del Presidente Antonio Filograna, come anticipato da Antenna Sud, ha chiuso un accordo biennale con il fantasista oggi in forza alla Ternana ed ex Foggia. Un acquisto di spessore per il Casarano che dimostra le proprie ambizioni.

