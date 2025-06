Sud Up a Lecce, la Puglia investe su giovani e imprese innovative

Si è conclusa venerdì 20 giugno la due giorni di Sud Up – Innovazioni da Sud, evento promosso da Regione Puglia e ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione, in collaborazione con Puglia Culture, nel calendario ufficiale della Giornata nazionale del Made in Italy sostenuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le location del Castello Carlo V e delle Officine Cantelmo hanno ospitato circa 60 espositori, 90 relatori e una trentina di sessioni tra workshop, panel, incontri e un concerto conclusivo.

Ad aprire la seconda giornata, al Castello Carlo V, è stato il panel “Coltivare talenti, sostenere l’innovazione: opportunità e strumenti regionali per crescere in Puglia”, moderato da Massimiliano Scagliarini, vicedirettore de La Gazzetta del Mezzogiorno. In apertura l’intervento della presidente di ARTI, Luisa Torsi, che ha sottolineato: “Vogliamo attrarre e valorizzare i talenti, creando un ambiente fertile per lo sviluppo e l’impresa. Con la strategia #mareAsinistra e il rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione, la Puglia è oggi una terra dinamica e creativa”.

Nel corso della mattinata è intervenuta Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del Dipartimento Sviluppo economico della Regione, evidenziando come “dopo sei anni di crescita doppia rispetto alla media italiana, anche la Puglia risente delle difficoltà globali. Tuttavia, strumenti come Minipia portano innovazione nelle piccole imprese”. Al tavolo anche Silvia Visciano, Giuseppe Pastore e Antonella Bisceglia, dirigenti regionali rispettivamente in ambito ricerca, competitività e politiche giovanili.

Nel panel moderato da Salvatore Modeo si è discusso delle sfide per il scale-up delle startup italiane, con la partecipazione di figure di rilievo nazionale e internazionale. Tra questi, Jeff Burton, cofondatore di Electronic Arts, ha ricordato: “Oggi è impossibile per una startup ignorare la dimensione internazionale. Non è più un’opzione, ma una necessità”.

A seguire anche Andrea Milan (TheFork), Hasna Kourda (Save your GUARDAROBA), Stefano Arossa (WeRoad), e Giuseppe Donvito (P101 – Italian Tech Alliance).

La visione globale è stata approfondita con la keynote di Bibop Gresta, fondatore di Hyperloop Italia, che ha illustrato lo sviluppo internazionale del progetto avviato nel 2013 da Elon Musk. “Anche l’Italia – ha spiegato – lavora all’implementazione della tecnologia Hyperloop”.

Tra i momenti centrali, il panel sugli ecosistemi dell’innovazione nel Mediterraneo e in Africa, con Damiano Petruzzella (CIHEAM Bari), Carl Härtlein, Rodrigo Sa, Lucio Lanucara e John Zozzaro.

In parallelo, workshop su automazione intelligente e AI generativa per le PMI e il Demo Day Womən, finale del percorso d’incubazione per startup al femminile. Tra i progetti premiati: MOBEE (1° posto), LANDSIGHT (2°), e menzione speciale per BRICK GENIUS, sostenuti da Impact Hub Bari, Invitalia, SprintX e Puglia Women Lead.

Spazio anche al tema del crowdfunding, con la presentazione a cura di Alberto Vergine di Over Ventures e al ruolo della blockchain per la trasparenza e la governance digitale.

Nel corso dell’evento è stato inoltre presentato ACCELERO, avviso promosso da ARTI in collaborazione con APRE, pensato per favorire l’accesso delle PMI pugliesi all’EIC Accelerator europeo.

Sud Up ha confermato la volontà della Regione di scommettere sul capitale umano e imprenditoriale del territorio. Un impegno che si traduce in strategie e strumenti pubblici per trattenere giovani talenti, incentivare il ritorno di chi è partito e sostenere chi intende investire nel Sud.

