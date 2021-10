Bari – L’europarlamentare di Fratelli d’Italia Vincenzo Sofo in visita nel capoluogo pugliese per parlare di Sud e risorse per il Mezzogiorno. “La sfida si vince nel Mediterraneo – dice – ma l’Europa e il Governo italiano sono assenti”. Sulle recenti tensioni nella coalizione di centrodestra interviene l’onorevole Marcello Gemmato che parla di semplice dialettica tra Fratelli d’Italia e Lega, guardando con fiducia alle elezioni 2023.

Servizio di Ilaria Delvino