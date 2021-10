Un 12enne al quale era stato cambiato il posto in classe ha minacciato di darsi fuoco con dell’acquaragia e un accendino che aveva messo sul banco, in una scuola in provincia di Lecce. Spaventati, gli insegnanti sono intervenuti e hanno evitato il peggio. E’ accaduto nei giorni scorsi. La notizia è anticipata dal Corriere del Mezzogiorno. Trasportato in ospedale, il ragazzino è stato dimesso con alcuni giorni di prognosi.

Per far luce su quanto accaduto in classe, la Procura per i minorenni di Lecce avrebbe aperto un fascicolo di chiesta. L’episodio si sarebbe verificato in una scuola media mercoledì scorso.

Provvidenziale sarebbe stato l’intervento di un insegnante che ha evitato il peggio. Il giovane, ritenuto troppo vivace, per vendicarsi del cambio di posto avrebbe estratto dallo zaino, oltre al liquido infiammabile e all’accendino, anche un coltello.

Fortunatamente alunni e insegnanti ne sono usciti illesi da questa storia, mentre il giovane è stato accompagnato in ospedale e dimesso con una prognosi di 5 giorni.