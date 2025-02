Successo di due atenei pugliesi per Professioni Sanitarie

Nuovo traguardo dell’Università del Salento in seno alle facoltà sanitarie: la Giunta regionale ha infatti espresso parere positivo sull’Istituzione del corso di Studio in “Scienze Infermieristiche ed Ostetriche” nella sede del ospedale Vito Fazzi di Lecce. Tale scelta è stata presa dopo aver valutato le specifiche condizioni dell’offerta formativa nel settore in ambito regionale e l’interazione con l’assistenza sanitaria, con l’indicazione della struttura ospedaliera e di ambito medico-sanitario convenzionata, che faranno parte della rete formativa del corso proposto. Per tali ragioni è stato quindi approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e l’Università del Salento ai fini della collaborazione tra Ateneo leccese e servizio sanitario regionale nella formazione del personale infermieristico e della professione ostetrica mediante l’espletamento delle professioni sanitarie. Professioni sanitarie che fanno un passo in avanti anche per quanto riguarda l’Università LUM di Casamassima dove è stato fatto un importante passo in avanti per l’avvio della facoltà di Medicina e Chirurgia e che avrà la sua parte clinica nell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Nel corso della seduta è stato infatti approvato il protocollo d’intesa tra Regione Puglia, LUM ed Ente Ecclesiastico Miulli.

