Successo a Taranto per il Tour Vespucci, oltre 78.000 visitatori

Taranto ha accolto con entusiasmo la Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio IN Italia, registrando un’affluenza da record. Sono stati oltre 78.000 i visitatori che hanno partecipato alla settima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci, con 67.000 ingressi a bordo della nave scuola della Marina Militare. L’evento si è svolto nell’area del Castello Aragonese, trasformata per l’occasione in un’esposizione di eccellenze italiane.

A testimoniare l’importanza dell’appuntamento, anche la presenza di numerose autorità: il Ministro della Difesa Guido Crosetto, in visita informale; il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi; il Ministro per gli Affari Europei e il PNRR Tommaso Foti; il Commissario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese; l’Ammiraglio Vincenzo Montanaro, Comandante Interregionale Marittimo Sud, e Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo il seminario organizzato da AMAN (Alliance of Mediterranean News Agencies) sui Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, e lo storico omaggio della confraternita del Carmine, che per la prima volta ha portato le Poste a bordo della nave in occasione della Settimana Santa. Sorprendente e apprezzata anche la visita del cantante Al Bano, accolto con calore dai presenti.

Il lunedì di Pasquetta, segnato dalla tragica notizia della scomparsa del Santo Padre, ha visto la Vespucci issare il Tricolore a mezz’asta in segno di lutto. In rispetto dell’evento, tutte le attività collaterali sono state annullate, mantenendo attive solo le visite già prenotate, condotte in un clima di sobrietà.

Il Villaggio IN Italia, ideato dal Ministro Crosetto e promosso dal Ministero della Difesa con il sostegno di dodici Ministeri, ha offerto una panoramica delle eccellenze italiane in campo culturale, scientifico, industriale e gastronomico. L’iniziativa, realizzata da Difesa Servizi S.p.A. in partenariato con Ninetynine, ha trasformato ogni tappa in un vero punto d’incontro tra istituzioni, cittadini e culture.

Straordinari anche i numeri mediatici: 1.100 pubblicazioni tra stampa e media, 24 milioni di visualizzazioni sui social, 2 milioni di interazioni e oltre 200.000 contenuti creati dagli utenti, che hanno scelto come parola più rappresentativa del tour “onore”.

“Un evento simbolico che rafforza il legame tra Taranto e la Marina Militare”, ha dichiarato l’Ammiraglio Montanaro, mentre Luca Andreoli ha evidenziato come “il Villaggio sia diventato un luogo di dialogo tra popoli, in perfetta sintonia con lo spirito dei Giochi del Mediterraneo”.

Il Commissario Ferrarese ha sottolineato la sinergia tra Tour Vespucci e XX Giochi del Mediterraneo, esprimendo l’orgoglio per una collaborazione che celebra il Mare Nostrum come spazio di unione tra i popoli.

