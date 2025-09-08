8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Subbuteo, Potenza ospita la prima edizione della BNL Cup 2025

Redazione 8 Settembre 2025
centered image

Subbuteo, solidarietà e promozione del territorio si incontrano nella prima edizione della BNL Cup 2025, in programma sabato 13 settembre, dalle 10 alle 19, nell’agenzia BNL di viale Marconi 94 a Potenza.

L’evento, organizzato da BNL in collaborazione con l’ASD Subbuteo Club Basilicata, vedrà la partecipazione di associazioni provenienti da Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Abruzzo.

Il torneo sarà anticipato da una conferenza stampa mercoledì 10 settembre alle 15.30, nella stessa sede, con gli interventi di Marco Chiappara (responsabile area retail Campania e Basilicata), Ilaria Iannuzzi (direttrice di filiale) e Tommaso Mazzoni (presidente Subbuteo Club Basilicata).

Oltre alle sfide di Subbuteo e Calcio Tavolo, l’iniziativa prevede spazi espositivi e promozionali dedicati a diverse aziende locali, interventi istituzionali e attività ludico-sportive.

La manifestazione avrà anche una forte connotazione solidale: le donazioni raccolte saranno interamente destinate a Telethon, a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

La BNL Cup 2025 nasce così come un’occasione di sport e aggregazione, ma anche come esempio concreto di impegno per la comunità e per il territorio.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Tennis, i coach australiani studiano a Bari il “Metodo Italia”

8 Settembre 2025 Flavio Insalata

Pallanuoto, al Waterpolo Arena Festival anche la categoria Ragazzi della Basilicata Nuoto 2000

8 Settembre 2025 Michael Logrippo

Dinghy 12’, a Bari vince D’Albertas: il tarantino Bottiglione secondo

7 Settembre 2025 Redazione

Pallamano A/M Gold, Junior Fasano ko a Trieste dopo un finale amaro

7 Settembre 2025 Redazione

Pallamano A/M Gold, la Junior Fasano debutta a Trieste

5 Settembre 2025 Redazione

Pallamano A/M Gold, Conversano debutta a Noci con Bressanone

5 Settembre 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

CIA Puglia, Sicolo: “Al fianco della Global Sumud Flotilla contro il genocidio”

8 Settembre 2025 Redazione

Subbuteo, Potenza ospita la prima edizione della BNL Cup 2025

8 Settembre 2025 Redazione

Taranto, momenti di paura: vigili del fuoco evitano la tragedia

8 Settembre 2025 Marzia Baldari

Poli Bortone a Capone: “Avete fatto più cortei che leggi. Quote rosa? Le eliminerei”

8 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo