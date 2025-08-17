Sub disperso in mare: ricerche in corso a Torre Canne

FASANO – Sono in corso le ricerche di un sub disperso al largo del porto di Torre Canne. Le operazioni sono scattate intorno alle 10 di questa mattina dopo la segnalazione fatta dall’equipaggio di un natante che avrebbe avvertito le grida d’aiuto e avvistato lo sfortunato subacqueo.

In pochissimi minuti, è stato attivato il protocollo. Sul posto, i mezzi navali della Guardia costiera di Savelletri e monopoli e il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. In cielo, si è anche alzato un elicottero del 115 che, dall’alto, sta monitorando l’operazione. Le ricerche sono concentrate in uno specifico specchio d’acqua, prospiciente il porto fasanese.

