Studentessa ferita da lavabo agli Olivetani: verifiche dell’Università

LECCE – Un incidente ha riportato l’attenzione sulle condizioni strutturali del Monastero degli Olivetani, sede universitaria tra le più frequentate a Lecce. Nei giorni scorsi, il crollo improvviso di un lavabo ha causato il ferimento di una studentessa facendo scattare l’intervento immediato da parte del Servizio di prevenzione e sicurezza dell’Università del Salento.

L’ateneo ha avviato un’attenta ricognizione delle aree coinvolte e dei servizi igienici dell’intero plesso, inserendo l’episodio tra le priorità degli interventi di manutenzione e riparazione già previsti. Le verifiche interesseranno anche aule e luoghi ad alta frequentazione.

A chiarire il contesto è la stessa Università del Salento, che ricorda come il Monastero degli Olivetani sia oggetto di un piano di ristrutturazione e rifunzionalizzazione da cinque milioni di euro, ottenuti grazie a un’iniziativa promossa dal rettore Fabio Pollice. I lavori, già programmati, partiranno nei prossimi mesi.

Il rettore ha contattato direttamente la studentessa coinvolta per accertarsi delle sue condizioni e per esprimerle personalmente la propria vicinanza. “In questi anni abbiamo lavorato per rendere i nostri plessi sempre più accoglienti e sicuri, e continueremo a farlo con lo stesso impegno”, ha dichiarato Fabio Pollice.

L’episodio ha scosso l’ambiente accademico e sollevato interrogativi sullo stato delle infrastrutture universitarie. L’ateneo ha garantito che tutte le verifiche proseguiranno con la massima attenzione, affiancandosi agli interventi già previsti per migliorare la sicurezza e la funzionalità degli spazi.

