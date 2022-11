Condividi su...

STRUDA’ – L’albero simbolo di vita, per ricordare i giovani strudesi scomparsi negli ultimi 40 anni e per celebrare i bambini nati nell’ultimo triennio, con la piantumazione di 47 piante autoctone nella Villa Comunale di Strudà l’associazione il Sorriso di Pierandrea in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato Lecce e Brindisi, ha voluto organizzare questa particolare iniziativa coinvolgendo giovani studenti e tutta la comunità.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts