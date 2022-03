FRANCAVILLA FONTANA – Difficile dire se si tratti di una rivendicazione di diritti piuttosto che di un’accusa al sistema. Fatto sta che questa mattina, dinanzi al monumento al Carabiniere di via Capitano di Castri a Francavilla Fontana, un gruppetto di donne non identificate ha affisso uno striscione di colore rosso firmato Gofas, in cui la lettera O, come vedete dalla foto, rappresenta un logo anarchico. Le signore hanno anche posizionato una mascherina chirurgica rosa sul volto della statua.

Lo striscione recava la frase “non cerchiamo protezione diffondiamo autodeterminazione. Giù le mani. Diserta eserciti e patriarcati” Lo striscione è stato poi rimosso.