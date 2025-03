Striscia la Notizia, tensione a Taranto durante un servizio

Tensione nella città vecchia di Taranto durante la realizzazione di un servizio da parte di una troupe di Striscia la Notizia. Il gruppo di Mediaset era impegnato in un’inchiesta all’interno di un’abitazione che, secondo quanto emerso, sarebbe stata adibita abusivamente a centro estetico.

Per documentare i fatti, la redazione aveva inviato in avanscoperta un’attrice, come di consueto nei servizi del programma. Successivamente, la troupe è rimasta momentaneamente bloccata nell’appartamento, mentre gli animi si sono surriscaldati. La situazione si è poi rapidamente calmata, evitando ulteriori tensioni.

A seguito di una segnalazione al 112, è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, allertata dalla centrale operativa. Sono attualmente in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine per chiarire l’accaduto e accertare eventuali irregolarità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author