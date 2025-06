Strisce blu, si cambia

Ottimizzare lo spazio per offrire maggiori punti di sosta in una città dove i parcheggi scarseggiano e dove, nonostante le tariffe in centro non proprio a prezzi accessibili, trovare un luogo dove parcheggiare l’auto è quotidianamente impresa complessa.

È l’obiettivo alla base della scelta del Comando di polizia locale di modificare le strisce blu razionalizzando al punto da ottenere, su via 95esimo Reggimento Fanteria, 50 parcheggi in più. In questo modo, spiega il comandante Zacheo, si evitano anche le soste irregolari in doppia fila

