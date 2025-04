Strataranto, oltre seicento partecipanti e un “podista” d’eccezione

TARANTO – Si è svolta a Taranto la 47^ edizione della Strataranto, tradizionale maratona podistica competitiva e non organizzata dalla Asd Taras. Oltre seicento i partecipanti, suddivisi tra atleti tesserati, anche di levatura internazionale, che hanno gareggiato alla mezza maratona del Mediterraneo, di 21.07 Km, al primo posto nella classifica maschile il corridore Jean De Dieu Butoiy della Bitonto Runners, per la classifica femminile primo posto per Adriana Valdevies della Posistica Faggiano. Tra i partecipanti anche un “podista” d’eccezione, il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, il colonnello Antonio Marinucci.

La Strataranto prevedeva due gare, una competitiva di 21,097 km ( mezza maratona) riservata agli atleti tesserati Fidal, e una di 8,5 km aperta a tutti, si è snodata per le vie del centro cittadino, tra i vari punti toccati il ponte Girevole e la Svam sede dell’Aeronautica militare. Una manifestazione podistica riconosciuta dalla Fidel che ha avuto un buon esito anche grazie alla collaborazione della Polizia Locale di Taranto.

Qui sotto il momento in cui il Comandante Marinucci taglia il traguardo in Piazza Immacolata

Ecco il podio dei vincitori

Nel video qui sotto la sintesi della Stratanto nelle immagini di Francesco Manfuso

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author