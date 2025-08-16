16 Agosto 2025

Nicola Strambelli. Foto: Fidelis Andria

Strambelli giura fedeltà al Canosa: “Credo nel progetto, voglio portarlo in alto”

Dante Sebastio 16 Agosto 2025
Nelle ultime ore sono circolate voci di mercato che davano Nicola Strambelli vicino a possibili trattative con altre società, in particolar modo del nuovo Taranto dei fratelli Ladisa. Il fantasista, attraverso un post pubblicato sui propri profili social, ha voluto fare chiarezza smentendo ogni ipotesi di addio al Canosa.

“Ringrazio tutti per l’interessamento, ma ho creduto fin dall’inizio al progetto del Canosa ed il mio obiettivo è e sarà portarlo più in alto possibile durante questa stagione”, ha scritto Strambelli.

Il calciatore ha inoltre risposto a chi lo aveva etichettato come “mercenario”: “Prima di scrivere commenti del tipo mercenario, sciacquatevi la bocca e poi parlate di me!”, chiudendo così ogni spazio a ulteriori speculazioni.

Un messaggio diretto e senza giri di parole, con cui Strambelli ha voluto ribadire la propria volontà di restare punto di riferimento per la squadra rossoblù, confermando pieno impegno e dedizione al progetto sportivo del club.

