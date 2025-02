Strambelli-Bernaola: il Barletta manda al tappeto il Santa Maria Cilento

Comincia nel migliore dei modi l’avventura del Barletta nella Coppa Italia Dilettanti. Al “Puttilli” i biancorossi superano il Santa Maria Cilento 2-0.

Pronti, via e Barletta avanti al primo affondo. Lopez abbattuto in area da Romanelli: per l’arbitro non ci sono dubbi è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Strambelli: “panenka” a superare Volzone per l’1-0. Il pallino resta tra i piedi dei biancorossi, ma il Santa Maria Cilento punta la sveglia al quarto d’ora con il neo entrato Navarrete: rasoterra che si spegne sul fondo. Passano tre minuti ed è ancora la squadra di De Candia a rendersi pericolosa: girata di Lobosco a servire Strambelli, piattone impreciso. La pressione è costante e al 37’ il Barletta torna a farsi vedere con l’incornata di Giambuzzi che sull’assist di Lavopa va a centimetri dal bersaglio più grande. Prima frazione in archivio dopo tre di recupero.

Nella ripresa, il Santa Maria Cilento alza i giri del motore. La prima occasione, però, è ancora di marca biancorossa. Al 58’ punizione di Bernaola a ridosso della linea di fondo, solo illusione del gol. Due minuti più tardi, azione insistita sempre del Barletta: Strambelli arriva alla conclusione, ma il suo mancino radente è troppo debole per impensierire Volzone. Al 73’, invece, è Lattanzio a sporcare i guantoni dell’estremo difensore avversario che sul mancino del 21 non si lascia sorprendere. Lo stesso Lattanzio ci riprova sugli sviluppi di un corner, incornata fuori misura. I padroni di casa chiudono i giochi al 95’. Santa Maria Cilento sbilanciato alla ricerca del pareggio. Capovolgimento di fronte con Bernaola che si invola verso la porta e deposita in rete per il 2-0 finale. Prossima tappa della Coppa Italia Dilettanti fissata a mercoledì 26 febbraio, con il Barletta che sarà di scena in Basilicata contro il San Cataldo.

