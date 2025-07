Strage via dell’Arca, a Bari il ricordo 82 anni dopo

BARI – Sono passati 82 anni da quel tragico evento, emblema della resistenza barese, che costò la vita a 20 persone e altre 50 rimasero ferite durante un corteo pacifico organizzato per accogliere gli antifascisti all’uscita del carcere, all’indomani della caduta del regime. Due delle vittime avevano solo tredici anni. Quasi cinquanta i feriti, che vennero arrestati prima ancora di essere soccorsi. Andavano tutti verso il carcere del quartiere Carrassi, a incontrare i detenuti politici antifascisti in scarcerazione. Era il 1943 e Bari, dopo otto decenni e più, non dimentica di celebrare l’episodio storico insieme all’Associazione nazionale partigiani d’Italia e al Coordinamento antifascista. Una giornata per ricordare il tragico episodio che si apre con la celebrazione al cimitero monumentale del capoluogo

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author