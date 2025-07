Strage via D’Amelio, il ricordo a Palazzo di Città a Bari

BARI – La tromba del silenzio è suonata alle 16.59, momento preciso in cui una bomba occultata in una Fiat 126 all’altezza del civico 21 di Via Mariano D’Amelio a Palermo ha messo fine alle vite del magistrato Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Le conseguenze furono devastanti e, a distanza di anni, il ricordo delle vittime aiuta a non dimenticare mai quanto importante sia la lotta alle mafie.

A 33 anni da quel tragico episodio, bari attraversa un ricordo che è simbolo di impegno civile, politico e istituzionale e lo fa con una serie di appuntamenti che da mattina a pomeriggio hanno corroborato questo impegno. L’ultimo sulla facciata esterna di palazzo di Città

