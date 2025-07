Strage treni Andria-Corato, Di Bari: “Mai più tragedie simili”

La consigliera regionale del M5S: “Ancora troppi disagi sulla tratta della tragedia”

A nove anni dal tragico incidente ferroviario sulla tratta Andria–Corato, in cui persero la vita 23 persone e ne rimasero ferite altre 57, il ricordo di quella giornata resta vivo nella memoria collettiva. A esprimere vicinanza ai familiari delle vittime è Grazia Di Bari, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che ha ribadito l’importanza di garantire trasporti pubblici sicuri ed efficienti.

“Il 12 luglio 2016 è una data che non potrà mai essere dimenticata. Il nostro pensiero va alle famiglie colpite da questa tragedia e a tutti coloro che ne portano ancora oggi le ferite – ha dichiarato Di Bari -. Come rappresentanti delle istituzioni, abbiamo il dovere di impegnarci perché simili eventi non si ripetano e perché i cittadini possano viaggiare in condizioni di sicurezza”.

La consigliera ha ricordato che nel 2024 è stata riaperta la tratta Corato–Andria Sud a doppio binario, ma ha anche evidenziato come attualmente la circolazione avvenga su un solo binario, a causa di lavori in corso che si protrarranno fino al 28 agosto, causando disagi per i pendolari nonostante la predisposizione di corse sostitutive.

Un altro nodo cruciale riguarda il cantiere relativo all’interramento dei binari nel centro abitato di Andria, la cui ultimazione è fissata per il 30 settembre. Di Bari ha espresso preoccupazione per i possibili ritardi nei lavori, che potrebbero comportare la perdita del finanziamento europeo destinato all’opera.

“Sarebbe un danno enorme per la città, che ha già pagato un prezzo altissimo. Dobbiamo agire responsabilmente per evitare che questo accada – ha sottolineato Di Bari, auspicando un impegno condiviso e trasversale -. Servono scelte concrete, senza divisioni politiche, affinché il diritto alla mobilità in sicurezza sia davvero garantito a tutti”.

La consigliera ha assicurato che il suo impegno e quello del gruppo consiliare proseguiranno nel monitorare lo stato di avanzamento dei lavori, anche in vista delle nuove scadenze, con particolare attenzione ai fondi comunitari e alla loro piena utilizzazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author