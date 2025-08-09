Strage di San Marco in Lamis, Barone: “Mai dimenticare i fratelli Luciani”

«Ricordare Luigi e Aurelio Luciani non è solo un gesto simbolico, ma un dovere per tutti noi». Con queste parole la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Rosa Barone, ha partecipato alla cerimonia organizzata da Libera in occasione dell’ottavo anniversario della strage di San Marco in Lamis.

L’iniziativa, svoltasi nel luogo in cui i due fratelli furono uccisi il 9 agosto 2017, ha visto la presenza di Don Luigi Ciotti, che ha ricordato come «l’avvenire sia il luogo dove decidiamo di andare insieme, non un destino da attendere».

Barone ha sottolineato come nessuno possa considerarsi estraneo a quanto accaduto quel giorno, che ha segnato una svolta nella storia della provincia di Foggia, facendo emergere con forza la realtà della mafia locale e spingendo lo Stato a un intervento deciso. Ha rivolto il suo pensiero alle famiglie delle vittime, in particolare alle vedove e al figlio di Luigi, che all’epoca aveva appena undici mesi.

«Come rappresentanti delle istituzioni dobbiamo ogni giorno ribadire l’importanza della lotta alla mafia, iniziando anche dai piccoli gesti quotidiani. Lo dobbiamo ai fratelli Luciani e a tutte le vittime innocenti di mafia» ha dichiarato.

