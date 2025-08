Strage di Bologna 45 anni dopo: l’attentato che sconvolse l’Italia

Il 2 agosto del 1980, una bomba esplose nella sala d’aspetto: 85 morti e oltre 200 feriti in uno degli attacchi più gravi della storia repubblicana

Il 2 agosto 1980, alle 10:25, una violenta esplosione squassò la sala d’aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna. La bomba, nascosta in una valigia abbandonata su un tavolo, provocò la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200. Fu il più sanguinoso attentato terroristico mai avvenuto in Italia in tempo di pace.

L’ordigno, composto da 23 chilogrammi di esplosivo a base di tritolo e T4 con una miscela di gelatinato da cava, fu collocato accanto al muro portante dell’edificio, il che amplificò l’effetto distruttivo. Il crollo della copertura interessò parte della sala d’aspetto e investì anche il treno Ancona-Chiasso in sosta al primo binario, causando ulteriori vittime.

L’attacco si colloca nel contesto della cosiddetta strategia della tensione, una serie di attentati, stragi e operazioni coperte che insanguinarono l’Italia dagli anni ’60 agli anni ’80, con l’obiettivo di destabilizzare le istituzioni democratiche e favorire una svolta autoritaria.

Le indagini furono complesse e ostacolate da numerosi depistaggi, tra cui quelli attribuiti a settori deviati dei servizi segreti italiani. Nonostante ciò, la magistratura riuscì a ricostruire responsabilità individuali e legami organizzativi.

Dopo anni di inchieste, processi e sentenze, furono condannati in via definitiva Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, appartenenti ai Nuclei Armati Rivoluzionari, formazione eversiva di estrema destra. Mambro e Fioravanti hanno sempre negato ogni coinvolgimento diretto nella strage, pur ammettendo responsabilità in altri attentati.

Nel corso del tempo, le sentenze hanno riconosciuto un quadro più ampio di complicità. La Corte di Cassazione ha confermato nel 2022 la condanna dell’ex terrorista Paolo Bellini, legato ad ambienti neofascisti e all’organizzazione Ordine Nuovo, come uno degli esecutori materiali dell’attentato. Condannati anche, per il depistaggio delle indagini, ex ufficiali del Sismi e l’allora capo della loggia massonica P2, Licio Gelli.

Secondo l’Anpi e altri osservatori, l’attentato fu frutto di una convergenza tra estremismo neofascista, settori dei servizi segreti e apparati deviati dello Stato. In più occasioni, l’associazione dei familiari delle vittime, presieduta da Paolo Bolognesi, ha chiesto la completa declassificazione degli atti riservati, denunciando una persistente mancanza di trasparenza.

“Dopo decenni di omissioni e depistaggi, la matrice neofascista è stata accertata”, ha dichiarato l’Anpi nel corso della commemorazione del 45° anniversario, sottolineando come l’ideologia che ha ispirato quella strage sia ancora presente in forme nuove.

La strage di Bologna rappresenta ancora oggi una ferita aperta nella memoria collettiva italiana. Ogni 2 agosto, la città si raccoglie attorno alla stazione per ricordare le vittime e ribadire un messaggio di verità, giustizia e rifiuto dell’odio politico.

Nel 1980, l’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini si recò sul luogo della tragedia, manifestando il dolore e la vicinanza dello Stato. Nei giorni successivi, l’Italia si mobilitò con scioperi e manifestazioni, in un’ondata di sdegno che attraversò l’intero Paese.

Negli ultimi anni, nuove indagini coordinate dalla procura generale di Bologna hanno aperto scenari inediti, indicando ulteriori mandanti e interessi internazionali, su cui storici come Sergio Flamigni hanno invitato a non abbassare la guardia.

“Chi ha messo la bomba a Bologna?” resta una domanda ancora non del tutto chiusa, anche se le responsabilità penali sono state accertate. Quella strage non fu un atto isolato, ma l’espressione di un sistema eversivo che puntava al controllo politico e al condizionamento della democrazia italiana.

