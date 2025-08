Strage di Bologna: sangue pugliese e lucano sotto le macerie

Tra le vittime, anche sette persone originarie della Puglia (6) e della Basilicata (1), le cui storie raccontano non solo la brutalità dell’attentato

La mattina del 2 agosto 1980, la stazione ferroviaria di Bologna fu devastata da una bomba che provocò 85 morti e oltre 200 feriti. Tra le vittime, anche sette persone originarie della Puglia (6) e della Basilicata (1), le cui storie raccontano non solo la brutalità dell’attentato, ma anche il dolore collettivo di intere comunità.

Patrizia Messineo, appena 18enne, era di Bari e si era diplomata in ragioneria da poche settimane. Si trovava in stazione con la madre, la sorella Sonia Burri, i nonni, la zia Silvana Serravalli e le cugine. La bomba la colse nella sala d’aspetto, togliendole la vita assieme alla sorella minore e alla zia.

Sonia Burri, 7 anni, fu ritrovata ancora viva dai soccorritori, accanto alla sua bambola rossa, ma non riuscì a sopravvivere: morì in ospedale due giorni dopo. Viaggiava con la madre, la sorella, la zia e i nonni. Era partita da Bari con entusiasmo per una vacanza in famiglia, finita nel modo più tragico.

Silvana Serravalli, 34 anni, anche lei di Bari, insegnava in una scuola elementare della città. Aveva compiuto gli anni il giorno prima, il 1° agosto. Era al bar accanto alla sala d’aspetto con le figlie, in attesa del treno, quando l’esplosione la investì. Morì cinque giorni dopo in ospedale.

Un’intera famiglia fu sterminata in quell’attimo di terrore. Avevano scelto di partire in treno da Bari per evitare il traffico estivo. Lo scoppio della bomba li sorprese mentre erano in stazione. Con lui morirono anche la madre e il padre. Errica Frigerio, 57 anni, insegnava lettere all’Istituto per Geometri “Pitagora” di Bari. Con il marito Vito Diomede Fresa, 62 anni, medico e direttore dell’Istituto di Patologia Generale della facoltà di medicina di Bari, e il figlio Cesare Francesco Diomede Fresa, 14 anni, avevano deciso di raggiungere la località di villeggiatura assieme al figlio Cesare. Nessuno di loro sopravvisse. Della famiglia rimase solo la figlia, che non era partita con loro.

Pio Carmine Remollino, 31 anni, originario di Bella, in provincia di Potenza, era cresciuto a Baragiano in una famiglia numerosa. Dopo un periodo in Germania e il servizio militare, aveva iniziato a spostarsi lungo la penisola in cerca di un’occupazione. Da qualche anno viveva a Ravenna, facendo lavori saltuari come muratore e cameriere. Il 2 agosto si trovava da solo in stazione. Non è noto dove fosse diretto o per quale motivo si trovasse lì. Fu tra le vittime colpite in pieno dalla deflagrazione.

Sette nomi. Sette vite interrotte in pochi secondi da un attentato che ancora oggi rappresenta una delle ferite più profonde della storia repubblicana. Le storie di queste vittime pugliesi e lucane sono simbolo di un dolore che ha attraversato l’Italia intera, ma che ha colpito in modo particolare le comunità di Bari, Bella e Baragiano, che ogni anno ne rinnovano la memoria con affetto e dignità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author