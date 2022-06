TRANI – Quattro dossi per contrastare gli eccessi di velocità in via Martiri di Palermo. Trani avvia i lavori di manutenzione attraverso una spesa di 200mila euro proveniente dal bilancio comunale, per un’operazione studiata dall’Area Lavori Pubblici che interesserà anche via Malcangi, via Superga e via delle Forze Armate, tre delle arterie più trafficate della città. Cantiere partito ufficialmente mercoledì.

Numerose le segnalazioni dei cittadini sui social, preoccupati per le condizioni stradali in alcuni punti nevralgici della città. L’amministrazione Bottaro ha indetto i lavori, includendo anche il rifacimento di asfalto e marciapiedi in via Badoglio, via Venezia e via Montegrappa. Procede anche l’iter burocratico del progetto “StradaxStrada”, che ha assegnato a Trani un milione di euro per migliorare il manto stradale.