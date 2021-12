LECCE- Da oggi e per tutte le domeniche e festivi le due parallele ( Liborio Romano e Fabio Filzi) che attraversano via Salvatore Trinchese saranno inibite al traffico veicolare dalle 17:30 alle 21:30.

Tale provvedimento si è reso necessario al fine di garantire sicurezza ai cittadini che percorrono in questi giorni la via del passeggio, evitando inutili code di auto, traffico e fastidiose “clacsonate” verso i pedoni.

Dal provvedimento sono esclusi residenti e possessori CUDE. Ne da comunicazione dalle sue pagine social l’assessore al ramo Marco De Matteis.