Strada statale 7 | Furgone contromano, incidente stradale

Incidente stradale sulla strada statale 7, all’altezza dello svincolo per l’imbocco della strada statale 106 jonica.

A causare il sinistro sarebbe stato un furgone che viaggiava contromano andando ad impattare contro un’autovettura guidata da un 52enne. Subito dopo la collisione, il conducente del veicolo contromano sarebbe fuggito a bordo del suo stesso mezzo.

Sul posto è giunta la Polizia di stato, il 52enne alla guida dell’auto, probabilmente a seguito dell’incidente, per cause ancora tutte da accertare, avrebbe accusato un malore, ed arrivati sul posto il personale sanitario del 118 e la croce verde del comune di Laterza, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo notizie ancora molto frammentarie, la Polizia di Stato sarebbe ancora alla ricerca dell’uomo alla guida del furgone.