GROTTAGLIE – Mancato coordinamento tra Enel e Acquedotto pugliese. Sarebbe questa la causa della rottura di una strada finita di asfaltare cinque giorni prima. Accade a Grottaglie in via duca d’Aosta. Una strada adiacente al centralissimo viale Matteotti. Le immagini che vi mostriamo sono state girate esattamente il 17 maggio, data segnata sull’apposita segnaletica di inizio lavori.

Avevamo pensato che la cartellonistica posizionata in quella via lucida e brillante di asfalto fresco, potesse essere un errore e in effetti il 17 maggio non vi era nessun lavoro in corso. Invece no. Perché quell’asfalto nuovo di zecca ha avuto durata breve e a distanza di pochi giorni dalla data dall’inizio lavori segnata sul cartello, l’escavatore è sul posto.

Bisognerà rompere il nuovo per poi metterci la toppa. La causa? Il mancato coordinamento tra Enel e Aqp a detta del sindaco della città Ciro D’alò.

Impossibilitato a raggiungerci sul posto, il primo cittadino dichiara: “Grottaglie in questo periodo è un grande cantiere, tantissime le opere pubbliche. Sono in corso i rifacimenti stradali conseguenti all’adeguamento delle rete elettrica e alla sostituzione della rete fognaria, opere per svariati milioni di euro. Inoltre ci sono i rifacimenti programmatica dal comune, parliamo di più di 50 strade.

Quel tratto era oggetto di intervento di Enel e Aqp, sicuramente sarà mancato il giusto coordinamento.”

In effetti quando si lavora un errore può accadere e, conferendogli un valore positivo, serve a non ripetere gli stessi sbagli.

