21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Stp Brindisi, “Nuova palazzina Laf” per lavoratori: la denuncia

Michele Iurlaro 21 Agosto 2025
centered image

BRINDISI – Lo spostamento dalla provincia al capoluogo di cinque lavoratori Stp Brindisi con prescrizioni mediche rischia di diventare un caso. Il senatore Euprepio Curto parla di pratiche discriminanti. E se l’azienda difende la scelta, anche tra i sindacati si registrano posizioni contrastanti.  

centered image

