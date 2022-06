STORNARA – Non ce l’ha fatta il bambino di Stornara (FG) che martedì 14 giugno era stato soccorso dopo che aveva rischiato l’annegamento. L’agonia è durata tre giorni e il suo cuore non ha retto. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno visto il giovane, originario di un paese africano, finire sott’acqua anche se si sospetta sia stato un malore. Il bimbo, era stato trasportato con l’elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, dove era stato ricoverato in prognosi riservata. Dolore e sgomento per i familiari e per gli abitanti di Stornara.