Stornara, assalto all’unico bancomat, sindaco: “In balia della delinquenza”

Un’esplosione ha distrutto, intorno alle 4.00 di giovedì 14 agosto, lo sportello automatico dell’unico ufficio postale di Stornara, piccolo centro in provincia di Foggia con 5.800 abitanti. Non è ancora chiaro se gli autori dell’assalto siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nel bancomat. Il forte boato ha danneggiato la struttura e spaventato i residenti, svegliati nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nelle indagini.

“Sono profondamente deluso, amareggiato e pieno di rabbia per l’atto vile che ha colpito la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco Roberto Nigro sottolineando di aver manifestato nei giorni scorsi “grande preoccupazione” e di aver inviato richieste di intervento al Ministero dell’Interno e alla Prefettura. “Purtroppo non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Un paese con una sola unità di Polizia Locale e una caserma dei carabinieri sotto organico non può essere lasciato in balia della delinquenza”.

Il primo cittadino ha rivolto un appello alle istituzioni competenti affinché si intervenga rapidamente per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. “Solleciterò le Poste perché venga attivata una postazione mobile, così da limitare i disagi per la popolazione”, conclude Nigro.

