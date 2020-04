“Sto andando dall’amante”, la motivazione non regge: scatta la sanzione

Condividi

"Sto andando a trovare la mia amante". Non è bastata la motivazione fornita da un uomo di mezza età ai carabinieri di Gallipoli che lo hanno fermato lo scorso 25 aprile ad un posto di blocco. I militari lo hanno multato così come previsto dal dpcm per gli spostamenti senza un valido motivo.

Sono in totale 11 le persone segnalate al Prefetto dai militari della Compagnia di Gallipoli nello scorso weekend per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

A Nardò, invece, i militari della locale Stazione hanno denunciato un individuo per guida senza patente perché revocata. A Galatina, i Carabinieri ne hanno denunciato un altro, di nazionalità albanese, per guida in stato di ebbrezza alcolica perché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,44 G/L. Sono due ancora i soggetti denunciati a Seclì dai Carabinieri di Aradeo, per danneggiamento, lesioni personali colpose e omissione di soccorso in quanto, a seguito di incidente stradale con feriti, si davano a precipitosa fuga senza prestare i dovuti soccorsi. Sono tre, ancora, i soggetti deferiti per ricettazione perché uno è stato sorpreso a Galatone alla guida di un veicolo già oggetto di furto e gli altri due a Galatina, mentre trasportavano delle arnie, anch’esse oggetto di furto.