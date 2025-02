Stili di vita e cancro: l’allarme degli oncologi

Adottare corretti stili di vita è un’arma potente contro numerosi tipi di tumore, eppure molti italiani continuano a ignorare queste raccomandazioni. In Italia si contano 4 milioni di obesi e ben 12 tipi di cancro sono legati all’eccesso di peso. Nonostante ciò, meno della metà dei cittadini a rischio riceve dai medici consigli su quali abitudini nocive eliminare.

L’allarme arriva dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e dalla Fondazione Aiom in occasione del convegno “World Cancer Day: United by Unique”, organizzato per la Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra oggi, martedì 4 febbraio. Gli esperti sottolineano l’importanza di una maggiore sensibilizzazione e prevenzione per ridurre l’incidenza della malattia.

