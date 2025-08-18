18 Agosto 2025

FRANCESCO MICUCCI - SINDACO STIGLIANO

Stigliano, sindaco Micucci: “Centro droni per rilancio territorio”

A Stigliano, Comune della Collina materana, nel quale oltre al turismo e alle tante attività culturali, si sta puntando anche sulla creazione di un importante centro droni. Il nostro direttore editoriale, Pierangelo Putzolu, ha intervistato il primo cittadino, Francesco Mucucci.

 

