Stigliano: inaugurato presidio Vigili del Fuoco

“Con l’inaugurazione del presidio rurale stagionale dei Vigili del Fuoco in località Acinello, nel Comune di Stigliano, compiamo un passo concreto verso il rafforzamento delle politiche di prevenzione e protezione nelle aree interne e a rischio incendi. Una struttura che rappresenta, allo stesso tempo, un presidio di sicurezza per i cittadini e di tutela ambientale”.

Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, intervenendo questa mattina alla cerimonia di inaugurazione del presidio antincendio boschivo (AIB), alla presenza del prefetto di Matera, Cristina Favilli,del presidente dell’Unione dei Comuni della Collina Materana, Carmine Nigro, e dei rappresentanti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera.



Già operativo in forma provvisoria nell’estate 2024, il centro è ora insediato in una sede definitiva, reso funzionale da lavori di adeguamento conclusi nell’aprile scorso. L’area è stata concessa in comodato d’uso gratuito all’amministrazione dei Vigili del Fuoco dall’Unione dei Comuni della Collina Materana.

“Sostenere i servizi antincendio – ha proseguito Pepe – significa proteggere i nostri boschi, la biodiversità e i centri abitati dalle conseguenze degli incendi estivi”.

I costi del personale che presterà servizio in straordinario saranno a carico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mentre i costi di vitto e missioni saranno a carico della Regione Basilicata nell’ambito della Convenzione AIB 2025.

Il presidio sarà operativo per tutta la stagione estiva, con una squadra composta da cinque unità in servizio attivo dalle 8 alle 20. La sede è composta da due fabbricati all’interno di un’ampia area verde recintata: uno dedicato alla logistica, con spazi per il personale, e l’altro come magazzino dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale.

“Infrastrutture come questa – ha concluso pepe – non sono semplici edifici. Sono segni tangibili della presenza dello Stato e delle istituzioni sul territorio. Rafforzano il senso di comunità, migliorano la qualità del servizio pubblico e tutelano l’ambiente in un momento critico come quello estivo. È nostra responsabilità continuare a investire in sicurezza e prevenzione, soprattutto nei contesti naturali delicati della nostra regione”.

