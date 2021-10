TARANTO- Avranno tempo fino al prossimo 30 ottobre i cittadini interessati, proprietari di cani regolarmente microchippati e iscritti all’anagrafe canina, per presentare domanda di inserimento in graduatoria per la sterilizzazione gratuita dei primi 54 cani, dando priorità alle femmine

Le sterilizzazioni saranno eseguite da veterinari già individuati dall’amministrazione in seguito ad avviso pubblico. Il bando completo e il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente alla pagina https://bit.ly/30eNhCl.

Le domande potranno essere presentate a mano, al secondo piano di Palazzo di Città (direzione Ambiente, servizio “Randagismo”) o via e-mail all’indirizzo ambiente@comune.taranto.it. Allo stesso indirizzo, o telefonando allo 099/4581653-643, sarà possibile inviare eventuali richieste di informazioni.