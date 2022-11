Condividi su...

TARANTO – “Fare della riproduzione del sommergibile Cappellini, realizzato a Taranto per le riprese del film sul capitano Todaro, un museo di storia navale e militare”.

È quanto ha dichiarato il capogruppo dei Popolari in Consiglio regionale pugliese, Massimiliano Stellato. “Il modello scafo del sommergibile Cappellini – prosegue Stellato – realizzato per una produzione cinematografica in corso in città, è la riproposizione fedele dello storico mezzo navale da 70 tonnellate circa, di ferro e acciaio, che sarebbe destinato alla rottamazione dopo le riprese. Questa riproduzione, che sarà usata come set cinematografico anche in mare può essere utilizzato, per il consigliere regionale, anche oltre il tempo necessario alla realizzazione del film, tanto da creare un attrattore turistico, un ulteriore punto di forza della città bimare.

Stellato ricorda che Taranto ha già cercato anni fa, senza successo, di fare dell’incrociatore Vittorio Veneto, che per anni fu nave ammiraglia della Marina Militare, un museo navale”. “Solleciterò – conclude Stellato – Comune e Regione affinchè aprano una riflessione su questa mia proposta”.