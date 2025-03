Stellantis, Spera: “Positivo cambio di rotta di Elkann, ora investire sull’Italia”

«Le parole di John Elkann confermano un cambio d’impostazione rispetto alla gestione Tavares, un segnale positivo per il futuro di Stellantis in Italia». Lo dichiara Antonio Spera, segretario nazionale UGL Metalmeccanici, commentando l’audizione del presidente di Stellantis davanti alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato.

Spera accoglie con favore la conferma dei programmi industriali nel nostro Paese e la volontà di Elkann di mantenere l’italianità della produzione, «portando avanti il sogno del nonno Gianni Agnelli, simbolo del “made in Italy” riconosciuto nel mondo».

Il segretario UGL sottolinea l’importanza strategica dell’adozione delle motorizzazioni ibride, capace di aprire nuove opportunità di mercato e incrementare i volumi produttivi. «In questo contesto — prosegue — è fondamentale l’impegno del Governo con misure di sostegno ai lavoratori cassaintegrati dell’indotto Stellantis, puntando su formazione continua e integrazione al reddito».

Spera chiede chiarezza e tempi certi sulla Gigafactory di Termoli: «Come UGL sosteniamo il rafforzamento del progetto e vogliamo risposte concrete in tempi brevi. L’Italia ha un ruolo chiave nella produzione di motori, soprattutto ibridi, ed è necessario intervenire per aumentare i livelli produttivi attuali».

Infine, il leader sindacale sottolinea la necessità di saper gestire le due transizioni in atto, industriale ed energetica: «Tutti devono dare il proprio contributo per modificare le posizioni attuali del piano UE sull’auto, puntando a un fondo specifico per il settore, sul modello del Next Generation EU».

