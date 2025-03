Stellantis Melfi, UGL: “Bene centralità della Basilicata, sostenere indotto”

Le parole del presidente di Stellantis, John Elkann, in audizione alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, confermano il ruolo centrale dell’Italia e, in particolare, della Basilicata per il futuro produttivo del gruppo. Una svolta rispetto alla gestione Tavares, accolta positivamente dall’UGL Metalmeccanici.

La Segretaria Regionale UGL Basilicata, Costanzo Florence, e il Segretario provinciale UGL Metalmeccanici Potenza, Giuseppe Palumbo, sottolineano con soddisfazione la conferma che gli stabilimenti italiani, Melfi in primis, saranno dotati delle piattaforme multi-energia STLA Small, Medium e Large. «A Melfi è già attiva la piattaforma STLA Medium, con la nuova DS N°8 in fase di lancio – dichiarano -. Sono inoltre iniziate le attività per la produzione della nuova Jeep Compass, sia elettrica che ibrida, e dal 2026 arriveranno anche la nuova Lancia Gamma e la DS N°7. In totale, nel nostro stabilimento lucano, saranno prodotti sette modelli, la maggior parte ibridi».

Tuttavia, i sindacalisti invitano a non abbassare la guardia: «Il 2025 sarà ancora un anno difficile, con i volumi produttivi legati alle dinamiche di mercato e fattori esterni come i dazi. È fondamentale prestare attenzione all’indotto di San Nicola di Melfi, che resta il settore più fragile».

L’UGL evidenzia il grande impegno della Regione Basilicata, con l’assessore alle attività produttive Franco Cupparo in prima linea per sostenere i lavoratori cassaintegrati dell’indotto, investendo 13,4 milioni di euro in formazione continua, riqualificazione e integrazione al reddito per le imprese, comprese quelle in crisi o in fase di riconversione.

«Siamo davanti a una nuova rivoluzione industriale legata alla transizione energetica e solo attraverso una sinergia forte tra sindacato e istituzioni potremo governare questo cambiamento. I lavoratori di Melfi, che hanno segnato la storia dell’auto italiana, potranno ancora essere protagonisti della nuova fase industriale del gruppo Stellantis e di tutto il made in Italy», concludono Florence e Palumbo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author