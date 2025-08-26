26 Agosto 2025

Stellantis Melfi, Palumbo (UGL): “Ripresa ridotta e timori per occupazione”

Dante Sebastio 26 Agosto 2025
centered image

Lo stabilimento Stellantis di Melfi ha ripreso le attività il 25 agosto 2025, segnando la fine della pausa estiva. La produzione è ripartita in modalità ridotta, con l’attivazione del solo primo turno, e in un clima di preoccupazione legato al futuro occupazionale. A riferirlo è il segretario provinciale dell’UGL Metalmeccanici di Potenza, Giuseppe Palumbo.

Il sindacalista sottolinea come le prospettive per il sito restino condizionate da circa 500 esuberi e dall’avanzare della robotizzazione, che rischia di ridurre ulteriormente la forza lavoro. Nonostante ciò, Melfi viene confermato polo strategico del gruppo per la mobilità elettrica, con investimenti sulla piattaforma STLA Medium e il lancio di nuovi modelli, tra cui una nuova DS.

“Lo stabilimento ha ripreso le attività in modo ridotto, con inevitabili preoccupazioni per il futuro – spiega Palumbo –. Il biennio 2025-2026 sarà delicato, con volumi produttivi influenzati dal mercato e dalle strategie aziendali. Come sindacato continueremo a sostenere il sito per renderlo un centro di eccellenza della mobilità elettrica in Italia e in Europa”.

Secondo l’UGL, a pesare non è solo l’andamento del sito produttivo ma anche l’indotto, che coinvolge decine di aziende e migliaia di lavoratori. Ogni contrazione della produzione si traduce in minori commesse e rischi occupazionali per l’intera filiera.

“Da sempre abbiamo accettato sfide difficili con responsabilità, ma ora serve che Stellantis mantenga gli impegni su volumi e occupazione – aggiunge Palumbo –. La crisi globale dell’automotive e la transizione verso l’elettrico richiedono un sindacato capace di vigilare e intervenire. Da Melfi l’UGL sarà protagonista per garantire lavoro e sviluppo in un sito che resta strategico per la Basilicata e per l’Italia”.

centered image

