Stellantis Melfi, Palumbo (UGL): “Ripresa ridotta e timori per occupazione”

Lo stabilimento Stellantis di Melfi ha ripreso le attività il 25 agosto 2025, segnando la fine della pausa estiva. La produzione è ripartita in modalità ridotta, con l’attivazione del solo primo turno, e in un clima di preoccupazione legato al futuro occupazionale. A riferirlo è il segretario provinciale dell’UGL Metalmeccanici di Potenza, Giuseppe Palumbo.

Il sindacalista sottolinea come le prospettive per il sito restino condizionate da circa 500 esuberi e dall’avanzare della robotizzazione, che rischia di ridurre ulteriormente la forza lavoro. Nonostante ciò, Melfi viene confermato polo strategico del gruppo per la mobilità elettrica, con investimenti sulla piattaforma STLA Medium e il lancio di nuovi modelli, tra cui una nuova DS.

“Lo stabilimento ha ripreso le attività in modo ridotto, con inevitabili preoccupazioni per il futuro – spiega Palumbo –. Il biennio 2025-2026 sarà delicato, con volumi produttivi influenzati dal mercato e dalle strategie aziendali. Come sindacato continueremo a sostenere il sito per renderlo un centro di eccellenza della mobilità elettrica in Italia e in Europa”.

Secondo l’UGL, a pesare non è solo l’andamento del sito produttivo ma anche l’indotto, che coinvolge decine di aziende e migliaia di lavoratori. Ogni contrazione della produzione si traduce in minori commesse e rischi occupazionali per l’intera filiera.

“Da sempre abbiamo accettato sfide difficili con responsabilità, ma ora serve che Stellantis mantenga gli impegni su volumi e occupazione – aggiunge Palumbo –. La crisi globale dell’automotive e la transizione verso l’elettrico richiedono un sindacato capace di vigilare e intervenire. Da Melfi l’UGL sarà protagonista per garantire lavoro e sviluppo in un sito che resta strategico per la Basilicata e per l’Italia”.

