Stellantis Melfi, nuova cassa per 3888 lavoratori: UGL “Situazione critica”

Lo comunicano Giuseppe Palumbo, segretario provinciale dell’UGL Metalmeccanici Potenza, e Florence Costanzo, segretaria generale UGL Basilicata

Un nuovo anno di cassa integrazione straordinaria attende lo stabilimento Stellantis di Melfi. Durante l’incontro tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali, è stata annunciata la proroga della cassa integrazione straordinaria (CDS) in deroga, in vigore dal 27 giugno 2025 al 26 giugno 2026, per fronteggiare la perdurante crisi del mercato automotive.

Saranno 3888 i lavoratori coinvolti, circa l’80% del personale complessivo, che conta attualmente 4860 dipendenti. A comunicarlo sono stati Giuseppe Palumbo, segretario provinciale dell’UGL Metalmeccanici di Potenza, e Florence Costanzo, segretaria generale UGL Basilicata, che hanno preso parte all’incontro.

Nonostante l’azienda abbia confermato la prosecuzione delle attività di preserie dei nuovi modelli, restano forti criticità legate alla mancanza di giornate lavorative e alla contrazione produttiva. “Permane una drammatica situazione occupazionale”, hanno dichiarato i rappresentanti UGL, spiegando come l’azienda giustifichi la richiesta di proroga con la necessità di conservare la forza lavoro in un contesto di crisi prolungata.

Palumbo e Costanzo sottolineano però anche un cambiamento nel clima del confronto sindacale, più aperto alla condivisione: “Un dialogo più costruttivo è ciò che chiediamo da tempo”. La nuova proroga riguarda anche i lavoratori dell’indotto, sempre più penalizzati.

L’UGL ha ribadito la necessità di superare l’uso degli ammortizzatori sociali per garantire salari adeguati e ha chiesto una definizione chiara delle strategie industriali per il rilancio del sito lucano, da tempo in balia dell’incertezza. “I lavoratori stanno facendo grandi sacrifici da anni, è ora che il peso della crisi non ricada solo su di loro” hanno affermato i due sindacalisti chiedendo soluzioni condivise e concrete per il futuro dello stabilimento.

