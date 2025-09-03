Stellantis Melfi: la FIM CISL sulla situazione precaria dello stabilimento e le richieste per il futuro

Il 3 settembre 2025, la rappresentanza sindacale della FIM CISL di Stellantis e dell’indotto si è riunita presso la Sala FIM CISL di San Nicola di Melfi per discutere la situazione produttiva e occupazionale dello stabilimento. È emersa una realtà complessa e preoccupante: lo stabilimento di Melfi è in una fase delicata di transizione. I modelli attualmente in uscita offrono solo volumi minimi. Invece, i nuovi modelli elettrici e ibridi non avranno un impatto significativo sui livelli produttivi e occupazionali fino al 2026. Questo avverrà quando saranno completamente integrati nel mercato. L’incertezza politica, unita alla mancanza di un piano concreto per accompagnare la transizione ecologica nell’industria automobilistica, pesa notevolmente sul futuro del sito.

Anche l’indotto si trova in una situazione critica. Molte aziende non hanno ancora ottenuto nuove commesse. Altre sono in cassa integrazione o a rischio chiusura. Per salvaguardare l’occupazione, è fondamentale sostenere la riconversione delle aziende che non saranno più fornitrici di Stellantis. In questo contesto, la Regione Basilicata, insieme alle imprese, è chiamata a individuare soluzioni concrete. Diverse vertenze già aperte riguardano aziende come PMC, Brose, Snop, Lear, Mubea, Marelli e Yanfeng. Inoltre, il loro esito influenzerà la tenuta occupazionale nei prossimi mesi.

La FIM CISL ha avanzato richieste chiare e urgenti. A Stellantis, si chiede di confermare investimenti produttivi per garantire occupazione e competitività del sito di Melfi. Inoltre, si richiede di investire nei servizi e nelle aree interne dello stabilimento per migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro. Alla Commissione europea, si richiede di accompagnare la transizione ecologica con strumenti concreti e risorse dedicate. Si deve evitare che gli obiettivi ambientali causino la perdita di posti di lavoro e desertificazione industriale. Il Governo, pur riconoscendo la fiducia espressa dal Ministro Urso per nuovi confronti sul Piano Italia e sul settore automotive, deve affrontare la realtà di Melfi. Questa è caratterizzata da un calo produttivo e incertezze occupazionali. Il 2025 deve essere un anno di soluzioni concrete, non di crisi.

La Regione Basilicata è sollecitata a sostenere nuovi investimenti per rafforzare l’occupazione e la competitività dello stabilimento di Melfi e del suo indotto. È urgente intervenire sul costo dell’energia, che attualmente grava in modo insostenibile sulle aziende. Inoltre, si richiedono incentivi stabili per sostenere la domanda di auto e stimolare il mercato interno. È essenziale l’utilizzo dell’area di crisi complessa e l’attivazione di strumenti straordinari per attrarre nuove produzioni. Queste azioni garantiranno la riconversione delle aziende escluse dalle forniture di Stellantis e sosterranno con adeguate forme di cassa integrazione quelle in difficoltà.

Infine, è necessaria una formazione mirata per i lavoratori, per affrontare i cambiamenti dei modelli e le nuove tecnologie legate alla transizione elettrica. La FIM CISL sottolinea che il tempo delle attese è finito. Senza interventi decisivi, il 2025 rischia di diventare un anno difficile per Stellantis. Questo riguarda anche l’indotto di Melfi. L’organizzazione sindacale ribadisce il suo impegno a tutelare ogni posto di lavoro e a difendere il ruolo strategico dello stabilimento di Melfi nel futuro industriale del gruppo Stellantis.

