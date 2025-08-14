Stellantis Melfi: fine produzione per il SUV Jeep Renegade

La Jeep Renegade, uno dei SUV più rappresentativi del marchio, si avvicina al suo capolinea. Secondo un recente articolo di Auto Motor Und Sport, un portavoce della casa automobilistica ha confermato la fine della produzione di questo modello. Ciò pone fine a una storia di successi che ha segnato il mercato automobilistico europeo.

La decisione di ritirare gradualmente la gamma Renegade in Europa è stata presa per rispondere alle mutevoli dinamiche di mercato. Anche alle diverse preferenze dei clienti. Inoltre, le nuove normative ambientali hanno spinto Jeep a rivedere la propria offerta. “Il marchio Jeep ha deciso di adattarsi alle evoluzioni del mercato e alle esigenze dei consumatori,” ha dichiarato il portavoce.

Lanciata nel 2014, la Jeep Renegade ha ottenuto risultati straordinari, vendendo oltre 2 milioni di unità a livello globale. Di queste, più di 500.000 sono state vendute solo in Europa. La sua scomparsa segna la fine di un’era per l’impianto di Melfi, che perderà uno dei suoi best seller. Attualmente, Jeep non sembra avere urgenza di presentare un sostituto per la Renegade. Il nuovo modello Avenger ha già dimostrato di ottenere ottime vendite in tutta Europa. Il modello Compass continua a soddisfare una clientela più esigente.

Con la cessazione della produzione della Jeep Renegade, Stellantis si trova di fronte a una sfida nel riempire il vuoto lasciato da uno dei SUV più amati. I fan del marchio e gli appassionati di automobili guardano con interesse a come si evolverà la gamma Jeep nei prossimi anni. In un mercato in continua evoluzione, la Jeep Renegade rimarrà un simbolo di stile e avventura. Il futuro del marchio dipenderà dalla sua capacità di adattarsi e innovare.

