Stellantis Melfi: ennesima sospensione dell’attività produttiva

Stellantis Melfi ha annunciato la sospensione dell’attività produttiva nei reparti di Montaggio e Plastica a causa di una carenza di componenti. La fermata è prevista per domani, martedì 22 luglio 2025, dalle ore 14:00 alle ore 22:00.

L’azienda, uno dei principali attori nel settore automobilistico, ha comunicato che la decisione è stata presa per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni. La mancanza di materiale necessario per proseguire la produzione ha costretto la direzione a fermare temporaneamente le linee di assemblaggio.

I sindacati e i lavoratori sono stati informati della situazione e si attendono ulteriori aggiornamenti sullo stato delle forniture nei prossimi giorni. Stellantis continua a monitorare attentamente la situazione, sperando di riprendere le attività regolarmente non appena le forniture saranno ristabilite.

La sospensione rappresenta una sfida in un periodo già complesso per l’industria automobilistica, che sta affrontando difficoltà legate alla catena di approvvigionamento. I rappresentanti dell’azienda hanno espresso la loro determinazione a risolvere la questione il prima possibile per minimizzare l’impatto sulla produzione e sui lavoratori.

