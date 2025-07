Stellantis Melfi, crollo produttivo nel primo semestre del 2025

Nel primo semestre 2025 lo stabilimento Stellantis di Melfi ha registrato un crollo produttivo del -59,4% rispetto allanno precedente, con solo 19.070 unità prodotte. Rispetto al pre-Covid, la perdita è ancora più pesante, e si attesta a -88%(133.697 auto in meno). Sono alcuni dei dati analizzati dalla Fim Cisl in occasione di una conferenza stampa indetta a Torino.

La perdita di volumi ha già avuto conseguenze occupazionali: dal 2021 circa 2.200 lavoratori sono usciti incentivati su base volontaria, portando gli occupati a 4.860. Quello lucano è lo stabilimento che, assieme a Pomigliano, ha perso più volumi in assoluto (-27.950 unità sul semestre)” “Dopo lo stop, la 500X tornerà in produzione da questo mese fino a settembre 2025: saranno realizzate 5.000 unità destinate a un mercato specifico, quello algerino. Continua la produzione Compass e Renegade con 18.153 unità (-37%) e sono iniziate le prime produzioni della DS8 (circa 700 unità) e di altri modelli (200 unità in avvio).- è scritto nel comunicato della Fim – Nel semestre si sono registrati 25 giorni di fermo collettivo gestiti con Contratto di Solidarietà (124 turni).

Negli altri giorni l’utilizzo medio del Cds è stato del 65%, coinvolgendo ogni giorno circa 3.160 lavoratori. II cronoprogramma prevede all’inizio 2025 la DS8 elettrica, seconda metà 2025 la Jeep Compass elettrica, nel 1° semestre 2026 la Compass ibrida e la DS7 (elettrica e ibrida), nel 2° semestre 2026:Lancia Gamma (elettrica e ibrida). Anche l’indotto è in forte sofferenza. Stiamo agendo a tutti i livelli istituzionali per tutelare i posti di lavoro e sostenere le imprese nella transizione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author