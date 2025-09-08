8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Stellantis: l’AD Filosa rassicura sulla centralità di Melfi

Giuseppe Cutro 8 Settembre 2025
centered image

In una intervista rilasciata al Sole24ore il nuovo amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa ha tracciato la linea che dovrà essere seguita per il rilancio del gruppo

L’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa in un’intervista rilasciata al Sole 24 ore ha parlato ovviamente anche del futuro dello stabilimento lucano di San Nicola di Melfi

About Author

Giuseppe Cutro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Ripacandida: inaugurato l’Eco-Compattatore “Mangiaplastica” per la raccolta differenziata

8 Settembre 2025 Michael Logrippo

Potenza: il Centro Danza Metamorfosi all’evento OnDance di Roberto Bolle

8 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Potenza, arrestato per porto abusivo di armi e spaccio di droga

8 Settembre 2025 Francesco Cutro

A Maratea il Campo Scuola del Gruppo Lucano della protezione civile

8 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Imma Tataranni sostituito procuratore: la quinta stagione inizia nei Laghi di Monticchio

8 Settembre 2025 Michael Logrippo

Stellantis, l’AD Filosa: “Melfi importante nel futuro con la nuova Jeep Compass”

8 Settembre 2025 Michael Logrippo

potrebbe interessarti anche

Ripacandida: inaugurato l’Eco-Compattatore “Mangiaplastica” per la raccolta differenziata

8 Settembre 2025 Michael Logrippo

Bari, la raccolta dei rifiuti passa per l’intelligenza artificiale

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

Polignano, si chiude la tre giorni dedicata a mr Volare

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

Impianto rifiuti di Poggiardo, Tar Bari respinge il ricorso del Comune

8 Settembre 2025 Dante Sebastio