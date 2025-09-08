Stellantis, l’AD Filosa: “Melfi importante nel futuro con la nuova Jeep Compass”

In un’intervista esclusiva al Sole 24 Ore, Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, ha lanciato un appello preoccupato riguardo al futuro dell’industria automobilistica italiana: “Senza flessibilità sulle norme CO2 e incentivi concreti per l’elettrico, il rilancio dell’auto italiana rischia di saltare”.

La situazione attuale è critica per i 4.700 dipendenti di Melfi e per le aziende dell’indotto lucano. Questo perché il futuro dell’industria automobilistica nazionale dipende dalle decisioni politiche in Europa e dalle linee di montaggio in Basilicata. I capannoni che si affacciano sul Vulture rappresentano un crocevia fondamentale per il settore. La loro evoluzione è seguita con attenzione da tutti gli attori coinvolti.

Filosa ha sottolineato l’impegno di Stellantis verso le comunità produttive, confermando la centralità dello stabilimento lucano. Inoltre, ha espresso l’intenzione di preservare la stabilità occupazionale. “Il sito di Melfi sarà protagonista della ‘salita produttiva’ con la Nuova Jeep Compass,” ha affermato il manager, evidenziando l’importanza di questo modello per il rilancio dell’azienda.

Tuttavia, i dati del primo semestre 2025 indicano un periodo difficile per Stellantis. C’è stato un calo del 13% nelle consegne globali e una diminuzione dei ricavi del 7%, scendendo a 74,3 miliardi di euro. “Non c’è più tempo per i ritardi,” ha sottolineato Filosa, definendo fondamentale un’azione urgente nel dialogo strategico con Bruxelles. Si punta a supportare le motorizzazioni plug-in e range extended.

Inoltre, Filosa ha annunciato imminenti incontri con il governo e i sindacati per delineare gli aggiornamenti strategici. Questa notizia è attesa con grande interesse dai rappresentanti dei lavoratori lucani, che da mesi vivono in un clima di incertezze. La preoccupazione è riguardo ai volumi produttivi e al futuro dell’indotto che gravita attorno al polo industriale di Melfi.

In un contesto di sfide crescenti, la richiesta di aiuto all’Europa diventa sempre più urgente. In effetti, le istituzioni europee sono chiamate a fornire il supporto necessario. Questa assistenza è necessaria per garantire un futuro sostenibile per l’industria automobilistica italiana. L’obiettivo è affinché il paese possa continuare a essere un attore di rilievo nel panorama automobilistico globale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author